Nooit aten onze kinderen zoveel ontbijtgranen (en da’s minder ongezond dan we denken)

Vorig jaar gingen in ons land voor 80 miljoen euro aan ontbijtgranen voor kinderen over de toonbank. Da’s bijna een vijfde meer dan het jaar voordien. En de trend houdt aan. “Tijdens de lockdown zijn we meer tijd gaan besteden aan het ontbijt, en ontbijtgranen kunnen vanuit voedingskundig oogpunt stilaan de vergelijking met een boterham met choco of confituur doorstaan”, klinkt het.