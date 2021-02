Mama van overleden Hailey (10) bezoekt woning na zware brand in Leopoldsburg

Leopoldsburg - Aan de Lommelsesteenweg in Leopoldsburg worden al de hele dag bloemen, kaarsen, knuffels en briefjes achtergelaten bij de woning waar het 10-jarige meisje Hailey dinsdagavond om het leven kwam. Woensdagavond kwam ook de moeder van het meisje langs.

De mama van Hailey kwam samen met haar beste vriendin Wendy, die haar sinds woensdagavond opvangt. “We kunnen het nog steeds niet vatten. We gaan Hailey heel hard missen”, zegt Wendy. “Het enige wat ik nu kan doen is er voor Lindsey zijn. Waarschijnlijk mag ze morgen haar partner zien in het ziekenhuis. Ik heb vandaag een oproep gedaan om zoveel mogelijk een kaarsje voor hem te branden. ”

LEES OOK. Buurman droeg Hailey (10) uit brandend huis, maar zijn hulp kwam te laat (+)

De vader raakte zwaar verbrand. Hij werd met ernstige brandwonden naar het Universitair Ziekenhuis Gasthuisberg in Leuven gebracht.

De mama van Hailey (rechts) met haar beste vriendin Wendy (links). Foto: zb

Mama Lindsey (in de blauwe jas) in gesprek met traumapsycholoog Erik De Soir (links). Foto: zb