Met een maand vertraging: Netanyahu krijgt Biden eindelijk aan de lijn

De Israëlische eerste minister Benjamin Netanyahu heeft woensdag eindelijk de nieuwe Amerikaanse president Joe Biden aan de lijn gekregen. Dat heeft Netanyahu zelf gemeld. In Israël worden volgende maand opnieuw parlementsverkiezingen gehouden, en vorige week werd het corruptieproces tegen de premier inhoudelijk opgestart.

Het telefoongesprek komt er bijna één maand na de inauguratie van Biden, en dat is ongebruikelijk. Een nieuwe Amerikaanse president belt meestal in zijn eerste dagen naar de Israëlische premier. Het uitstel deed vermoeden dat Biden Netanyahu uit de weg wilde gaan vanwege diens nauwe banden met de vorige Amerikaanse president, Donald Trump.

De vroegere Israëlische ambassadeur bij de VN, Danny Danon, riep vorige week Biden via Twitter op om Netanyahu te bellen. In zijn tweet lijstte Danon tien landen op die Biden wel al had gebeld.

Het telefoongesprek duurde ruim een uur, en verliep “heel vriendelijk en warm”, aldus Netanyahu in een reeks tweets. “De twee leiders verwezen naar de persoonlijke band die al jaren tussen hen bestaat, en zeiden dat ze zullen samenwerken om de sterke alliantie tussen Israël en de Verenigde Staten verder te versterken.” Biden en Netanyahu hadden het, nog volgens de tweets van de Israëlische premier, over vredesakkoorden in het Midden-Oosten, de Iraanse dreiging en het beheer van de pandemie.