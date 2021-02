Alle hoop op de Platvoet-bommenwerper: ervaringsdeskundige Bas Dost moet Club Brugge op sleeptouw nemen in Kiev

Anderhalve maand na zijn komst naar Club Brugge staat Bas Dost (31) voor zijn eerste grote afspraak in blauw en zwart. De Nederlandse spits gaat op zoek naar zijn tiende Europese goal en wil eindelijk eens verder geraken dan de kwartfinales. “Europees voetbal is één van de redenen waarom ik voor Club koos.”

De Platfuss-Bomber. Bas Dost kreeg de bijnaam in februari 2015, toen hij zes keer in vijf dagen tijd had gescoord. Het waren de dagen dat hij blind de weg naar de netten vond in het shirt van Wolfsburg ...