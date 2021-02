Zeven mensen neergeschoten bij schietpartij in Philadelphia

In de Amerikaanse stad Philadelphia zijn zeven mensen neergeschoten nabij een station, meldt de plaatselijke politie. De omstandigheden waarin dat gebeurde zijn nog onduidelijk. Er is één persoon opgepakt, aldus nog de politie. Maar het is nog niet duidelijk in welke mate die persoon te maken heeft met de feiten. Er zijn ook twee wapens in beslag genomen.

“We proberen nog altijd alle elementen met elkaar in verbinding te brengen, om precies na te gaan of die persoon enige betrokkenheid heeft bij de feiten”, aldus Danielle Outlaw, commissaris van de politie in Philadelphia.

“Er kunnen meerdere schutters zijn, dat weten we nog niet”, zei Outlaw nog. “In totaal vonden we 18 kogelhulzen, en we zijn nog aan het onderzoeken of die allemaal van hetzelfde wapen komen.” De slachtoffers zijn tussen de 17 en 71 jaar oud, en een van hen is er erg aan toe.