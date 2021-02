Coronavriezen bij -19: Club Brugge gaat vandaag op zoek naar een heroïsche kwalificatie tegen Dinamo Kiev

De kwalificatie voor de laatste zestien van de Europa League zal heroïsch zijn, of zal niet zijn. Na een uitbraak van corona trotseerde Club Brugge gisteren bij aankomst in Kiev extreme vrieskou. De UEFA besliste de aftrap drie uur te vervroegen om niet beneden de “verboden zone” van -15 te duiken. Ondertussen probeert Club aan een bijkomende coronatest van de Oekraïense overheid te ontsnappen.

Een plotse sneeuwstorm? Een uitslaande brand in het hotel? Een massale voedselvergiftiging? Het is moeilijk om nog plotwendingen te bedenken die de trip van Club Brugge naar Oekraïne nog heroïscher zouden kunnen maken.

We hadden al de uitbraak van corona die behalve de volledige trainersstaf ook vier spelers heeft geveld. Na Stefano Denswil, Matej Mitrovic en Hans Vanaken viel ook Noa Lang ten prooi aan Covid-19. De Nederlandse smaakmaker had maandag een negatieve test afgelegd in het trainingcentrum in Westkapelle, maar ontwaakte dinsdag als een hoopje ellende. Gisteren voelde hij zich nog steeds niet in staat om te reizen. Lang bleef thuis en legde een nieuwe test af die uiteindelijk positief bleek te zijn.

Noa Lang. Foto: BELGA

Twee nieuwkomers

Exit Lang dus, maar er was ook goed nieuws. Geen andere spelers waren woensdag opgestaan met symptomen die kunnen wijzen op Covid-19. Charles De Ketelaere – maandag nog naar huis gestuurd met een verkoudheid – stapte gezond en wel op het vliegtuig. In de selectie van 22 maakten twee jongeren voor het eerst hun opwachting: de 18-jarige Guinese middenvelder Ibrahima Breze Fofana en de 16-jarige linksbuiten Mathis Servais. Die laatste speelt bij de U18 van Club en deed zelfs nog niet mee met Club NXT in 1B. Maar de jonge Waal wordt aanzien als een groot talent en mag voor het eerst proeven van het grote werk.

Tot daar het goeie nieuws. Want bij aankomst in Kiev dienden zich nieuwe complicaties aan. Het Oekraïense ministerie van Volksgezondheid stuurde een brief naar Club Brugge en de UEFA met de vraag om de spelers en staf aan een bijkomende coronatest te onderwerpen. Het was de plaatselijke autoriteiten ter ore gekomen dat Club in België met een corona-uitbraak af te rekenen had. Vertegenwoordigers van de Belgische ambassade deden er gisteren alles aan de Oekraïense gezondheidsambtenaren gerust te stellen. Club Brugge wilde gisteren niet bevestigen of de bijkomende tests intussen hebben plaatsgevonden.

Op zijn persconferentie deed interim-trainer Rik De Mil er alles aan om de thuisblijvers in België gerust te stellen. “De jongens die mee zijn, zijn fit en klaar om te spelen”, zei de 39-jarige coach van de beloften. “Dit voelt als een enorme uitdaging. Ik wil het verlengstuk zijn van de coach (Philippe Clement) en het voorbereidende werk dat hij er heeft ingestoken. We gaan er alles aan doen om met een heel goed resultaat terug te keren naar België.”

Er zouden maximaal 20 à 30.000 toeschouwers in het 70.000 plaatsen tellende NSK Olimpiejsky van Kiev worden toegelaten. Foto: BELGA

30.000 fans

Waarop 22 spelers begonnen te trainen in het ijskoud olympisch stadion van Kiev. De temperatuur ging gisteren naar -10 en voor vandaag worden nog koudere temperaturen voorspeld. Omdat het kwik vanavond tot -19 en kouder kan zakken besliste de UEFA de wedstrijd drie uur te vervroegen. Op die manier hoopt de Europese voetbalbond de grootste vrieskou te vermijden. Volgens UEFA-richtlijnen kan vanaf -15 graden de wedstrijd alleen maar doorgaan mits uitdrukkelijk akkoord van beide clubs.

Ondanks de vrieskou worden er vandaag in het olympisch stadion ook toeschouwers verwacht. De Oekraïense regering zette uitgerekend gisteren het licht op groen om opnieuw fans toe te laten tot sportmanifestaties. Dinamo Kiev begon meteen aan een gelimiteerde verkoop. Er zouden maximaal 20 à 30.000 toeschouwers in het 70.000 plaatsen tellende NSK Olimpiejsky van Kiev worden toegelaten.