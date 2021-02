Zo ziet de ingekorte dag van Club Brugge er vandaag uit: brunchen, videobellen met Philippe Clement en rusten

In plaats van om 18.55 trapt Club Brugge vandaag om 16 uur Belgische tijd af. Dat heeft zo zijn gevolgen voor de vaste routine voor een Europese wedstrijd.

De aanloop naar de wedstrijd is korter, maar het voordeel is dat de spelers veel vroeger weer naar België vliegen en een betere nachtrust hebben. De uren zijn in lokale tijd, in Kiev is het één uur later dan in België.

9.30 uur brunch

Normaal hadden de spelers eerst ontbeten en om 12 uur geluncht, maar nu is er alleen een brunch.

10 uur tactische bespreking

In principe met Philippe Clement via videoverbinding.

10.30 uur activatie in zaal

Door de vrieskou wordt de traditionele wandeling vervangen door beweging binnen.

11 uur rust

13.30 uur sportmaaltijd

Die krijgen de spelers altijd zo’n drie uur voor de wedstrijd.

14 uur tactische bespreking en vertrek naar stadion

17 uur aftrap

21.30 uur vlucht naar Oostende