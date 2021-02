Antwerp mist acht spelers tegen Kiev, twee jonkies komen erbij

Ook Batubinsika is er niet bij tegen de Rangers. Foto: BELGA

Geen Mbokani, Haroun, Butez, De Sart, Coopman, De Pauw, Lamkel Zé en gisteren moest Frank Vercauteren ook een streep trekken door de naam Batubinsika. De verdediger, die last had van de enkel, raakte niet tijdig speelklaar.

Gélin en Verstraete zijn er wel weer bij, maar omdat er maar zeventien A-kernspelers beschikbaar zijn, werd de kern aangevuld met drie jonkies. Chevaughn Thiam (20) is (zoals vaker al in Europa) derde doelman, centrale verdediger Zeno Van den Bosch (17) en middenvelder Ivan Pavlic (19) krijgen ook hun kans. Eén van die laatste twee zal op de bank zitten.

Ook Rangers mist enkele spelers. Gisteren raakte bekend welke vijf spelers een lockdownfeestje bijwoonden. Het ging niet om basisspelers, maar met Zungu, Bassey en Patterson toch om drie bankzitters. “Ik voel me in de steek gelaten, maar ze krijgen een boete en we focussen nu op deze match”, aldus Gerrard, die wel kan rekenen op bijvoorbeeld Hagi (ex-Genk) en Roofe (ex-Anderlecht).