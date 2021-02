Silvio Proto stopte met voetballen en geniet nu van het echte leven: “De voetbalwereld is een grote schijnwereld”

Silvio Proto (37) zette in januari een punt achter zijn carrière. De keeper liet zijn contract bij Lazio ontbinden en voelt vooral opluchting. Hij noemt het profvoetbal nu “een machowereld”, waarin het logisch is dat toptalenten soms tilt slaan. Alleen wie mentaal ijzersterk is, overleeft. Daarom wil de ex-doelman straks jonge spelers begeleiden. “Profvoetballers moeten zich altijd stoerder voordoen dan ze zijn.”