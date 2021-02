KV Oostende neemt revanche na beschuldigingen van amateurisme uit Genk: “Wedstrijden win je niet op Instagram”

Oostende -

En of ze kwaad waren. Genk had KV Oostende openlijk beschuldigd van amateurisme na de afgelasting van vorig weekend, met een tweet in aanloop naar de match als toetje. En de Kustboys? Die namen een ijskoude revanche. Met een klinkende 3-1 staat KVO weer op een gedeelde vierde plaats. Het lachen was Genk snel vergaan.