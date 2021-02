Deliveroo wil dit jaar starten in vijftien extra Belgische steden

Aalst / Sint-Niklaas / Sint-Truiden / Genk - Inwoners van Aalst, Doornik en Sint-Niklaas kunnen vanaf donderdag maaltijden aan huis laten leveren door Deliveroo. Het is de eerste stap in de forse uitbreidingsplannen die de maaltijdbezorger heeft dit jaar: het bedrijf wil in totaal in vijftien extra steden actief worden, zo kondigt het donderdag aan.

Deliveroo was tot woensdag actief in dertien Belgische steden. Dat zouden er tegen eind dit jaar dus achtentwintig moeten zijn, of ruim een verdubbeling. Er zouden zo circa 500 extra koeriers aan de slag kunnen, bovenop de huidige 3.000.

De volgende nieuwe steden worden Bergen, Louvain-la-Neuve, Sint-Truiden en Genk.

Deliveroo is sinds 2015 actief in België. Het voorbije jaar was er een sterke groei, dankzij corona. Veel restaurants die geen klanten mochten ontvangen, schakelden over op takeaway en thuislevering. De Tijd schreef enkele weken geleden dat de omzet van Deliveroo verdubbelde tegenover 2019 en dat concurrent Just Eat Take­away.com meer dan 50 procent groei optekende.