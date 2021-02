Geen btw voor particulieren die zonnestroom verkopen aan bedrijven

Particulieren die overtollige zonnestroom doorverkopen aan bedrijven, zoals aan de sportketen Decathlon, moeten daarop geen btw betalen. Dat laat minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) weten, schrijft De Tijd donderdag.

Sommige energiespelers bieden klassieke terugnamecontracten aan, maar particulieren kunnen overtollige zonnestroom ook kwijt aan professionele spelers, zoals Decathlon. Particulieren kunnen die zonnestroom rechtstreeks en zonder btw-plicht verkopen aan professionelen, verduidelijkt Van Peteghems woordvoerder Miet Deckers. Er moeten dus geen tussenstructuren worden opgezet.

Als particulieren met een kleine zonne-installatie overtollige zonnestroom doorverkopen aan ondernemingen, is dat geen economische activiteit, want de verkochte hoeveelheid stroom is gering. De particulier moet geen facturen uitschrijven en is daardoor vrijgesteld van btw. De voorwaarde is wel dat hij geen terugdraaiende teller heeft.

De btw-vrijstelling geldt zowel voor vergoedingen in geld als in bijvoorbeeld een tegoedbon, zegt het kabinet-Van Peteghem.

“Door zonnepaneleneigenaars de optie te bieden belastingvrij overtollige stroom door te verkopen, verhogen we niet alleen het rendement van de installaties, maar hopen we anderen aan te moedigen te investeren in duurzame energie”, klinkt het.