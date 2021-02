Gemiddeld aantal ziekenhuisopnames met Covid-19 blijft nog net onder de 120

Het gemiddelde aantal ziekenhuisopnames per dag bleef tussen 11 en 17 februari net onder de 120. Dat blijkt donderdag uit de voorlopige cijfers van het dashboard van Sciensano. Er waren gemiddeld 119 nieuwe opnames per dag, of een daling met 6 procent tegenover een week voordien. Wel ligt dat cijfer net iets hoger dan wat woensdag gemeld werd: tussen 10 en 16 februari was het gemiddelde nog 118,3.

In de Belgische ziekenhuizen liggen vandaag 1.625 coronapatiënten. Dat is een stijging met 2 procent. Op intensive care liggen 315 mensen, en ook dat is een toename (met 1 procent).

Het aantal nieuwe besmettingen daalt verder, naar gemiddeld 1.792 per dag, of een daling met 18 procent in vergelijking met een week eerder. Het totale aantal gevallen in ons land komt op 743.882.

Er werden de voorbije zeven dagen ruim 42.000 testen uitgevoerd, een daling met 16 procent. De positiviteitsratio ligt op 5,1 procent (-0,1 procent in een week), de R-waarde blijft net onder 1 hangen en bedraagt donderdag 0,97.

Het aantal overlijdens lag tussen 8 en 14 februari op gemiddeld 39,6 per dag, een daling met 8 procent in vergelijking met een week voordien, maar eveneens iets hoger dan het cijfer van woensdag (38,1). In totaal eiste de coronapandemie in ons land al 21.793 mensenlevens, een toename met 43 in één dag.

Intussen hebben 373.160 mensen een eerste dosis van een coronavaccin gekregen (4,05 procent van de volwassen bevolking). 214.311 personen kregen al hun tweede dosis (2,33 procent).