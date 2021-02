De Lamkel Zé van de Rangers: het is altijd wat met spits Alfredo ‘El Búfalo’ Morelos

Tussen Antwerp en Rangers, morgenavond tegenover elkaar in de zestiende finales van de Europa League, vallen tal van parallellen te trekken. Beide clubs zagen het levenslicht in de negentiende eeuw, voor de fans is de stadsderby dé afspraak van het jaar én ze hebben een voetballer in de rangen die even gek als geniaal is. Maak kennis met Alfredo ‘El Búfalo’ Morelos (24), de Didier Lamkel Zé van Rangers.