Na ‘Pano’-reportage over gebrek aan betaalbare woningen: “Minister Diependaele moet dringend het recht op wonen garanderen”

Vlaams minister Matthias Diependaele (N-VA) moet dringend het recht op wonen garanderen. Dat zegt Groen nadat een ‘Pano’-reportage woensdag in beeld bracht dat steeds meer Vlamingen geen goede betaalbare woning vinden.

“Vandaag is er een onaanvaardbaar lange wachtlijst van kandidaat-huurders voor een sociale woning. Meer dan 150.000 Vlamingen moeten gemiddeld meer dan drie jaar wachten op een betaalbare, sociale woning. Steeds meer mensen komen tijdens het wachten in de armoede terecht, omdat ze de hoge huurprijs op de private huurmarkt niet kunnen betalen”, zegt Vlaams parlementslid An Moerenhout (Groen).

Dat is onaanvaardbaar, zegt Moerenhout. Volgens het parlementslid draagt de N-VA een verpletterende verantwoordelijkheid. “Het woonbeleid is sinds de meest recente staatshervorming in handen van N-VA, maar de N-VA ministers, eerst minister Homans en vandaag minister Diependaele, hebben het nagelaten om oog te hebben voor de meest kwetsbaren. Zo nam de armoede op de huurmarkt jaar na jaar toe.”

Groen wil daarom dat minister Diependaele in een huurpremie voorziet voor alle wachtenden op een sociale woning, en niet pas na vier jaar wachten zoals dat vandaag het geval is. Ook het aantal woningen op de huurmarkt moet naar omhoog. “Minister Diependaele moet het recht op wonen opnieuw voor alle Vlamingen garanderen”, aldus nog Moerenhout.