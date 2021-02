Deze Britten dachten dat ze een briljant plan hadden om drugs uit Nederland te smokkelen. Niet dus

De ene was uitgeput, de andere vertoonde verschijnselen van onderkoeling. Beiden moesten door de kustwacht worden gered. En zo kwam een einde aan het “briljante” plan van twee Britten om een lading cocaïne - met een straatwaarde van ongeveer 230.000 euro - uit Nederland te smokkelen.

De feiten dateren van 30 september vorig jaar. Toen vertrokken Steve Brogan (36) en Anthony Reilly (34) met hun jetski van Lowestoft (Suffolk) richting Nederland. Daar (de exacte locatie werd niet bekendgemaakt) konden ze een lading cocaïne ophalen die ze vervolgens mee terug naar het Verenigd Koninkrijk zouden nemen om daar te verkopen. Alles verliep perfect. Hun plannetje leek wonderwel te slagen… tot hun jetski’s ergens halfweg de Noordzee zonder brandweg vielen.

De mannen panikeerden en vroegen dan maar om hulp bij een onderzoeksschip in de buurt. Hun verzoek om brandstof werd echter geweigerd, waardoor de twee uiteindelijk met een reddingsboot en een helikopter van de kustwacht moesten worden gered. Uitgeput en onderkoeld.

Omdat de Britten zich verdacht gedroegen, besloten de ordediensten wat door te vragen over hun trip. Brogan vertelde dat ze op moeilijkheden waren gestoten tijdens een vistripje. Alleen: in hun rugzak zat geen vissersgerief, wel een kaart van de Noordzee, de aanduiding van een ophaalpunt in Nederland, enkele tijdsschema’s, een telefoon en… twee kilo cocaïne.

Een Britse rechter veroordeelde Brogan tot een gevangenisstraf van 7,5 jaar, zijn kompaan kreeg zes maanden minder opgelegd omdat hij eerder bekentenissen aflegde.