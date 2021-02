Marc Dutroux gaat in staking in gevangenis (omdat hij niet meer in korte broek mag werken)

“De gevangenis steekt hem voortdurend stokken in de wielen en doet er alles aan om hem tegen te werken”, zo reageert de advocaat van Marc Dutroux op het nieuws dat zijn cliënt in staking gegaan is in de gevangenis van Nijvel. Onder meer het feit dat hij plots niet meer in korte broek mocht werken, zit hoog bij Dutroux.

In 2015 werd het gevangenisregime van Dutroux wat versoepeld. Sindsdien zit hij niet meer in volledig isolement en is hij ook tewerkgesteld in de gevangenis. Zo ruimt hij elke dag de binnenkoer op en maakt hij elke zaterdagochtend de sportzaal schoon. Goed voor drie uur werk en 4 euro per dag.

Maar nu heeft hij het werk dus neergelegd. Om meerdere redenen, zo zegt zijn advocaat Bruno Dayez aan de Sudpresse-kranten. “Zijn vraag om een kleine loonsverhoging - omdat hij het vuilnis van andere gevangenen moet oprapen en dus ongezond werk moet doen - werd geweigerd, ze legden hem onmogelijke uren op, soms moest hij een uur in de kou wachten voor hij kon beginnen… En onlangs werd het hem plots ook verboden om in korte broek te werken. Dat was de druppel. Hij kon het niet langer aan en zei: nu stop ik ermee.”

Dat betekent dat Dutroux nu opnieuw geen activiteiten meer heeft in de gevangenis en - afgezien van een kort uitje van en naar de binnenkoer - de hele dag in zijn cel doorbrengt. Hoe lang zijn staking zal duren, is niet bekend.

Marc Dutroux werd in 1996 opgepakt voor de ontvoering van en de moord op Julie Lejeune, Mélissa Russo, An Marchal en Eefje Lambrecks en de ontvoering van Sabine Dardenne en Laetitia Delhez. In augustus zal hij 25 jaar achter de tralies zitten.