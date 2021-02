Ondanks coronacrisis ontving een recordaantal Belgen maaltijdcheques

Ondanks de coronacrisis kreeg in 2020 een recordaantal van 2,125 miljoen Belgische werknemers maaltijdcheques. Dat is goed voor 50 procent van alle werknemers in België. Toch moest 30 procent van hen hun voedingsuitgaven vorig jaar terugschroeven, zo meldt de Voucher Issuers Association (VIA), de sectororganisatie van uitgevers van maaltijdcheques, in een persbericht.

Het aantal Belgische werknemers dat maaltijdcheques krijgt, is vorig jaar met zo’n 75.000 personen of 3,66 procent gestegen naar 2,125 miljoen Belgische werknemers. De helft van de begunstigden geeft aan te wachten op de maaltijdcheques van Edenred, Monizze en Sodexo om de voedingsaankopen te plannen. Dat blijkt ook uit de snelheid waarmee ze uitgegeven worden. Een op de twee geeft maaltijdcheques binnen de veertien dagen uit. Meer dan 80 procent doet dit binnen de maand.

Uit een studie die VIA liet uitvoeren bij 1.641 Belgische werknemers die maaltijdcheques ontvangen, blijkt wel dat door de coronacrisis 30 procent van de begunstigden - bijna 640.000 werknemers - hun voedingsuitgaven dienden te verminderen. Het gaat dan zowel om een kwantitatieve (minder producten) als kwalitatieve (meer witte producten) vermindering. Bovendien worden maaltijdcheques toegekend per gewerkte dag waardoor mensen die op technische werkloosheid werden geplaatst nog meer in hun budget moesten snoeien.

Volgens VIA werd in 2020 30 procent van de begunstigden getroffen door technische werkloosheid, bij arbeiders liep dat cijfer zelfs op tot 54 procent. Daarom ligt het cijfer van het aantal ondervraagden dat alle voedingskosten louter met maaltijdcheques kon dekken met 22 procent ook lager dan andere jaren. “470.000 gezinnen gebruiken maaltijdcheques voor al hun voedingsuitgaven. Dat toont aan hoe belangrijk het systeem van maaltijdcheques is voor Belgische werknemers. Maar dit cijfer ligt lager dan in voorgaande jaren als gevolg van de prijsstijging en de bijzondere situatie in 2020, die de koopkracht van de werknemers, met name de meest onzekere, heeft aangetast”, klinkt het bij Olivier Bouquet, voorzitter van VIA.