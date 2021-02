Dina Tersago toont haar dorpsgenoten hoe ze zich moeten laten vaccineren: “Het is supersimpel”

Breendonk / Liezele / Ruisbroek / Puurs-Sint-Amands -

Alle steden, gemeenten en eerstelijnszones zijn volop met de promocampagne van de vaccinaties bezig. In Puurs-Sint-Amands doen ze dat met schoon volk, want ook gewezen Miss België en tv-presentatrice Dina Tersago, zowat de bekendste inwoonster van de gemeente, is voorstander van het vaccineren. Zij nam voor het vaccinatiecentrum Klein-Brabant ook een instructiefilmpje op. “Ik heb natuurlijk nog geen echt vaccin laten zetten, maar zo ziet iedereen hoe het in zijn werk gaat. Het is supersimpel in elk geval.”