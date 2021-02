Club Brugge gaat donderdagnamiddag vanaf 16u op zoek naar een goede uitgangspositie in de Europa League. In Kiev moet het in vriestemperaturen aan de slag tegen het plaatselijke Dinamo. De voorbereiding was chaotisch, met een uitbraak van het coronavirus in de spelersgroep én trainersstaf. Desondanks gelooft blauw-zwart in een goed resultaat, volg hier de aanloop naar de Europese clash van Club.