Kwart meer huurwaarborgleningen afgesloten vorig jaar

Het Vlaamse Woningfonds kende vorig jaar een kwart meer huurwaarborgleningen toe aan financieel zwakke huurders dan het jaar voordien. Dat blijkt uit cijfers van Vlaams minister van Wonen, Matthias Diependaele.

Het Vlaamse Huurdecreet, dat op 1 januari 2019 inging, voorzag niet alleen een verhoging van twee naar drie maanden huurwaarborg, maar bepaalde ook dat wie moeite had om die op te hoesten, beroep kon doen op een huurwaarborglening. De renteloze en anonieme huurwaarborglening moet vermijden dat armere huurders uit de boot vallen.

De lening moet aangevraagd worden bij het Vlaams Woningfonds. De huurder moet de lening op twee jaar terugbetalen, al is die termijn met zes maanden verlengbaar. De aanvrager moet wel aan enkele voorwaarden voldoen. Zo mag hij geen onroerende goederen bezitten en moet hij voldoen aan de inkomensvoorwaarden voor de bescheiden huur.

Uit cijfers van Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele blijkt dat in 2020 een kwart meer mensen die huurwaarborglening aanvroegen. Concreet gaat het om 3.392 leningen in het opstartjaar 2019 en 4.258 verstrekte huurwaarborgleningen in 2020. “Dat er op een jaar tijd 26% meer huurwaarborgleningen verstrekt zijn, wil zeggen dat de regeling stilaan meer bekend raakt bij de juiste mensen. Daar ben ik blij om”, zegt minister Diependaele.

Volgens de minister heeft corona de vraag naar de huurwaarborglening getemperd omdat er minder activiteit was op de huurmarkt. We zijn dus waarschijnlijk nog niet op kruissnelheid, zegt hij.