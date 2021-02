Brandweer feliciteert bestuurders in de file: “Bedankt voor deze perfecte reddingstrook”

Herentals / Olen -

De brandweer van Herentals moest woensdagvoormiddag uitrukken naar de E313 voor een brandende vrachtwagen in Olen. Dat de brandweerlieden snel ter plaatse waren, was te danken aan de reddingsstrook die gevormd werd. De brandweer bedankte de automobilisten via Twitter en deelde daarbij ook beelden van die “perfecte reddingstrook”.