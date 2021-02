Pavard vierde corona-geval in korte tijd bij Bayern München

Bayern München zal het een poosje zonder Benjamin Pavard moeten stellen. De Franse wereldkampioen heeft positief getest op het coronavirus. Het virus waart rond in de kleedkamer van de Duitse topclub, want Pavard is het vierde positieve geval in korte tijd.

Volgens Bayern stelt Pavard het goed en is hij nu, zoals de regels het voorschrijven, thuis in quarantaine gegaan. Daardoor mist de verdediger al zeker het competitieduel van zaterdag in Frankfurt en de heenwedstrijd van de achtste finales in de Champions League tegen Lazio op 23 februari.

Pavard is de vierde speler van Bayern die de afgelopen anderhalve maand positief testte op het coronavirus na Leon Goretzka, Javi Martinez en Thomas Müller. Die laatste zit nog in quarantaine. Goretzka (eind januari positief) en Martinez (begin januari positief) hebben hun besmetting achter de rug.