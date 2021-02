Vanaf komende week mag je in Israël weer naar het zwembad of de cinema – tenminste als je een vaccinatiebewijs hebt. Tegelijk worden de rijen aan de vaccinatiecentra korter, wat het streven naar groepsimmuniteit bedreigt.

