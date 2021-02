Bijna stonden Yannick Carrasco en Atletico Madrid in de Ghelamco Arena voor Champions League-clash met Chelsea

Door de strenge regels voor Engelse teams die naar Spanje willen reizen, zocht Atletico Madrid de voorbije weken verwoed naar een nieuwe locatie voor haar thuiswedstrijd tegen Chelsea. De Engelse selectie zou in de Spaanse hoofdstad immers onvermijdelijk in quarantaine moeten en dat was gezien hun druk programma praktisch niet haalbaar.

En zo leek het er even op dat het team van coach Diego Simeone en Rode Duivel Yannick Carrasco zowaar in Gent zouden aantreden. Het Atletico-bestuur zocht namelijk contact op met de Gentse clubleiding en de Spaanse interesse werd ook heel concreet: zo werd zelfs de staat van de Gentse grasmat grondig geëvalueerd.

Uiteindelijk liepen de onderhandelingen spaak en vond Atletico een tijdelijk onderkomen in Roemenië, waar de coronaregels duidelijk minder streng zijn. Volgende week dinsdag ontvangt Atletico - de fiere leider in La Liga - Chelsea dan ook in het nationale stadion van Boekarest. Hierdoor zal het toch nog even duren vooraleer de Champions League-hymne opnieuw weerklinkt in de thuishaven van de Buffalo’s.