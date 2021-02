De vlam erin, maar wel voor avondklok netjes naar huis: Vlaamse Caroline getuigt over rellen voor Spaanse rapper Pablo Hasél

Het is onrustig in Spanje. Al twee avonden op rij komt het in de grote steden tot clashes tussen politie en manifestanten. Zij vragen de onmiddellijke vrijlating van rapper Pablo Hasél (33). Hasél is tot acht maanden cel veroordeeld omdat hij antifascistische en antiroyalistische teksten rapt en twittert. “Maar niet alle manifestanten staan pal achter alles wat Hasél zegt”, zegt Caroline Bekaert, Vlaamse gids in Madrid.