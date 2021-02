Sector gehandicapten begint “met gemengde gevoelens” aan vaccinatie

Na de woon-zorgcentra en de ziekenhuizen is het donderdag de beurt aan de instellingen voor mensen met een beperking om het vaccin te krijgen. Enkel personeel en mensen die overnachten komen in aanmerking. Mensen met een beperking die thuis worden opgevangen, maar bijvoorbeeld wel naar een dagcentrum gaan, krijgen nog geen vaccin. “Hierover bestaan gemengde gevoelens.”

De vaccinatiecampagne startte bij 68 bewoners van vzw De Kerselaar in Overijse. Samen met evenveel personeelsleden kregen zij donderdagochtend een eerste prikje. In totaal zullen de komende weken zo’n 41.000 personen uit de sector gevaccineerd worden tegen het coronavirus.

Tegelijkertijd krijgen ook zo’n 25.900 personeelsleden een spuitje. Het gaat dan zowel om personeel uit de meerderjarige als de minderjarige voorzieningen, en personeel uit de dagcentra, als zij ook contact hebben met mensen die residentieel verblijven in de voorzieningen.

Enkel bewoners

Volgens Hendrik Delaruelle, directeur van het Vlaams Welzijnsverbond, dat 750 instellingen overkoepelt, kijken de bewoners en medewerkers van de residentiële voorzieningen hoopvol uit naar het vaccin. “Maar er zijn ook de cliënten en medewerkers van dagcentra, zelfstandig wonen en mobiele en ambulante ondersteuning. Zij komen nog niet in aanmerking. Nochtans zijn zij ook kwetsbaar.”

Voor de cliënten van de dagcentra betekent het dat ze naar een vaccinatiecentrum moeten trekken, terwijl ze vaak gedragsproblemen of een mentale beperking hebben. Sommige instellingen hebben zowel een residentiële voorziening, waar de mensen wonen, als een dagcentrum, waar mensen komen die thuis wonen. Volgens het Vlaams Welzijnsverbond zal tot absurde situaties leiden, waarbij de enen wel en de anderen niet zijn gevaccineerd. “We hopen alsnog op een snelle, collectieve oplossing voor deze doelgroep”, aldus Delaruelle.

Zonnelied in Roosendaal is zo’n instelling die een residentiële voorziening combineert met een dagcentrum. “Het is heel lastig om uit te leggen: jij wel en jij niet omdat je in een andere vorm van dienstverlening zit”, zei directeur Kathleen Evenepoel in De ochtend op Radio 1. “Dat zijn evenzeer kwetsbare mensen. Heel veel families geven al een jaar lang het beste van zichzelf. En net aan die mensen moeten wij nu zeggen, jullie mogen niet mee. Daar moeten we als maatschappij echt over nadenken.”