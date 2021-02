Rangers heeft Antwerp-fan in dienst: “Ik ga niet janken als Great Old mijn ploeg uitschakelt”

Thomas Carpels op training bij Rangers FC. “Ze houden me hier goed in de gaten.” Foto: RR

Royal Antwerp FC neemt het donderdag op tegen Rangers FC uit Glasgow. In de trainersstaf van de Schotse competitieleider zit Thomas Carpels (31), niet alleen een oud-jeugdspeler van de Great Old, maar vooral een levenslange Antwerp-fan. “Ik moet al weken goed oppassen waar en wanneer ik ‘wij’ en ‘zun’ gebruik.”

“De ploeg van ’t stad tegen de ploeg van ’t stad. En de twee meest passionele clans van hun land tegen elkaar.” Zo omschrijft Thomas Carpels (31) het treffen in de zestiende finale van de Europa League deze donderdag op de Bosuil. Hij kan het weten. Thomas werkt al vier jaar voor Rangers FC in Glasgow, maar is ook al van kinds af aan thuis op de Bosuil, en niet alleen als supporter. Hij speelde er drie jaar bij de U19 en de reserven van de Great Old. “In de generatie tussen die van Ritchie De Laet en die van Geoffry Hairemans”, preciseert hij.

Topsport bleek zijn ding, zij het dan niet op het veld. Terwijl hij nog op lager niveau bij Schoten en ’s-Gravenwezel ging voetballen, haalde hij zijn masterdiploma aan het Sportkot van de KUL en deed hij ervaring op als jeugdtrainer bij OHL en head of physical development bij KV Mechelen. “Maar ik wilde nog verder in mijn vakgebied en ik wist dat ze in het Verenigd Koninkrijk nog meer de focus legden op de wetenschappelijke begeleiding van voetballers.” Dus ging Thomas zich vier jaar geleden verder specialiseren aan de Universiteit van Glasgow, waar hij nu aan zijn doctoraatsonderzoek werkt.

Geen successupporter

Toen hij hoorde dat er een vacature was voor een sports scientist bij de lokale topclub Rangers FC, kwam zijn wetenschappelijke expertise goed van pas. Hij werkt er nu al zijn vierde seizoen. “Samen met nog drie collega’s sta ik de coaches (voetballegendes Steven Gerrard en Gary McAllister, alias GazMac, red.) bij met het wetenschappelijke luik van de spelersbegeleiding. We monitoren de prestaties van de spelers op het veld, tijdens de trainingen en in de fitness. We analyseren de data en stellen op basis daarvan schema’s samen. We zijn ook bezig met hun lifestyle, regelen alles wat met herstel, slaap en voeding te maken heeft.”

Thomas tijdens een opwarming met de reserven: “Ik sta de coaches bij met het wetenschappelijke luik van de spelersbegeleiding.” Foto: RR

Na de loting was Thomas meteen het mikpunt van de hilariteit in Glasgow. “Mijn collega’s en de spelers weten allemaal dat Antwerp de ploeg van mijn hart is”, zegt hij aan de telefoon vanuit zijn appartement in Glasgow, halverwege tussen het trainingscentrum van de club en het Ibrox-stadion. “Ze hebben me er al mee geplaagd. Maar anderzijds kennen ze mijn verhaal en vinden ze het sympathiek dat ik geen successupporter ben. Ze weten dat ik al van kinds af aan naar de Bosuil ga en dat ik er ook was toen het slecht ging met Antwerp.”

Kampioenenjaar

Thomas groeide op in de Deneufstraat in Deurne, tussen het Rivierenhof en de Bosuil en ging met zijn vader en zijn broer naar de wedstrijden. “Het kampioenenjaar in tweede klasse in 2000 was het eerste dat ik bewust heb meegemaakt. Sindsdien ben ik altijd blijven komen kijken als ik zelf niet moest voetballen.”

En dat doet hij nog steeds. Ook al kan hij maar een paar keer per jaar komen, hij is nog abonnee. Zeker op de grote afspraken probeert hij de oversteek te maken. “Ik was op de kampioenenmatch in Roeselare én op de Europese match in Brussel tegen AZ. Op die dag moesten de Rangers nochtans zelf Europees spelen en in onze WhatsAppgroep stuurde iedereen foto’s van tijdens die wedstrijd tegen Warschau, tot ik er een foto tussen zwierde vanop de Heizel. Ze konden daar wel mee lachen. De ochtend daarna had ik om 6u een vlucht van Brussel naar Glasgow, en ik was ruim op tijd terug voor de ochtendtraining.”

Besmetting vermijden

De trainer van Rangers: voetballegende Steven Gerard. Foto: ISOPIX

Het is nog niet zeker of hij donderdag mag meekomen naar zijn favoriete stadion. “De UEFA is zeer streng en ook de coronamaatregelen in Schotland zijn niet min. En als ik meekom, zal ik zeker mijn familie of vrienden niet mogen zien. De club heeft heel strikte regels. We kunnen voor het eerst in tien jaar de titel halen en ze willen koste wat het kost vermijden dat een besmetting roet in het eten gooit.”

Dat is vooral sneu voor Heleen, Thomas’ vriendin die aan de KUL werkt en in hun huis in Berchem woont. “Door corona kunnen we elkaar niet meer zien. Ik snap wel dat er een reisverbod is voor vakantiegangers, maar voor koppels als wij is het heel zwaar. Ik hoop dat er snel versoepelingen komen.”

Al voelt de Deurnenaar zich best thuis in Glasgow. “Het is hier niet zoals Antwerpen, er zijn weinig toeristische trekpleisters en de stad heeft een grauw en grijs kantje. Maar de mensen zijn enorm vriendelijk, open en gastvrij. Ondertussen heb ik ook de lokale specialiteiten leren appreciëren: haggis (gevulde schapendarmen, red.) bijvoorbeeld. En whisky natuurlijk. Puur dan wel. Als je hier een whisky-cola durft te bestellen, bekijken ze je heel vies. Mijn favoriet is Glengoyne. Dat is toch nog wel een andere categorie dan een Elixir d’Anvers, moet ik bekennen.”

Germinal Wilrijk

“In Glasgow hebben ze respect voor Antwerp”, zegt Thomas. “Hun zege tegen Tottenham heeft ook hier indruk gemaakt. Maar schrik is er niet. Ze hebben vertrouwen, ook al loopt het niet meer zo gesmeerd als voor de winterstop. En de Schotse titel is belangrijker. Rangers wil niet alleen voor het eerst in tien jaar kampioen worden, maar vooral ook beletten dat Celtic zijn unieke tiende opeenvolgende titel wint. Dáár spreken de mensen over in de stad.”

De stadsderby’s tussen Rangers en Celtic zijn volgens Thomas nog groter en intenser dan die tussen Antwerp en Beerschot. Foto: REUTERS

De derby’s tussen Rangers en Celtic zijn nog veel groter en intenser dan die tussen Antwerp en “Germinal Wilrijk”, zoals Thomas de paars-witten van het Kiel lachend noemt. “Wanneer je in Celtic Park als Rangers-mens uit de tunnel komt, rolt er een orkaan van beledigingen over je. En die houdt 90 minuten aan. Ik kreeg er kiekenvlees van. Omgekeerd gebeurt precies hetzelfde. De rivaliteit balanceert altijd op de rand en gaat er soms ook over. Maar buiten het stadion is het niet zo erg. Ik heb vrienden bij de staf van Celtic. En mijn onderbuurman is een grote Celtic-fan. We plagen elkaar regelmatig.”

Goed oppassen

Zijn loon krijgt hij van Rangers, maar zijn hart ligt nog bij Antwerp. Thomas kan dus eigenlijk niet verliezen. “Ik moet hier tegenwoordig heel goed oppassen nadenken wanneer ik het over ‘wij’ en ‘zun’ heb”, zegt hij. “Dat kan verwarrend zijn, ook wanneer ik met mijn broer of mijn vrienden in Antwerpen bel. Als levenslange supporter wil ik graag dat Antwerp doorgaat naar de volgende ronde, maar ik ben ook loyaal aan mijn werkgever en hoop dus ook dat mijn ploeg, mede door mijn bijdrage, zo veel mogelijk succes haalt. Maar laat ik het zo zeggen: als Antwerp Rangers uitschakelt, ga ik niet liggen janken.” Hij lacht. En dan met een knipoog: “Ze houden me trouwens goed in de gaten hier. De kans dat ik ongezien iets in hun eten kan kappen, is klein.”

