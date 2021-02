Neckermann onderhandelt met derde partij over kapitaalinjectie

Neckermann onderhandelt donderdag met een derde partij over een kapitaalinjectie die het bedrijf zuurstof moet geven. De reisorganisatie zit in moeilijkheden nu de Spaanse aandeelhouder Wamos zijn financiële verplichtingen niet kan nakomen.

Neckermann, dat nog 50 filialen telt, moet deze maand een levensvatbaar toekomstplan hebben, anders dreigt opnieuw het faillissement. Mogelijk omvat dat toekomstplan een nieuwe, derde partij.

CEO Laurent Allardin onderhandelt met Wamos en zustermaatschappij Nautilia om een kapitaalverhoging te bekomen. “Maar we spreken ook met een derde partij die geïnteresseerd is in ons project en gelooft in het merk Neckermann en het personeel.” Het zou gaan om een private equity-bedrijf dat nog niet actief is in de reiswereld. Een finaal akkoord ligt donderdag nog niet op tafel maar Allardin spreek van “positieve” onderhandelingen.

Neckermann heeft 3,5 miljoen euro nodig om te overleven. Er liggen twee scenario’s op tafel. “Ofwel blijven we bij onze huidige aandeelhouder”, zegt Allardin, “ofwel gaan we naar een andere aandeelhouder.” Wamos heeft sinds de overname al 4 à 5 miljoen in het Belgische Neckermann gepompt en heeft financiële waarborgen geboden. Maar begin februari liet een financiële schijf van 1 miljoen euro op zich wachten.

Het huidige Neckermann probeert sinds 2019 een doorstart te maken nadat het Britse moederbedrijf Thomas Cook op de fles ging. Het grootste deel van de Belgische winkels kon open blijven dankzij een engagement van Wamos, een grote Spaanse toeristische speler. Maar door de coronacrisis zit ook die in slechte papieren en eind vorig jaar werd een schuldherschikking doorgevoerd.

Een oplossing voor het bedrijf is dringend, nu de houdbaarheidsdatum van een aantal vouchers nadert. Test-aankoop riep woensdag op om die vouchers om te zetten naar boekingen. Neckermann zoekt daarom assertief naar een nieuw financieel kader en langetermijnproject om de kop boven water te houden. Maandag 22 februari volgt bij Neckermann een ondernemingsraad.