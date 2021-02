Antwerpse politie past opleidingen aan na zaak-Chovanec en Jonathan Jacobs: “Nieuwe module moet overlijdens voorkomen”

De politieschool van de provincie Antwerpen gaat aan z’n opleidingen een verplichte module ‘Excited Delirium Syndrome’ (EDS) toevoegen. EDS is een levensgevaarlijke aandoening, de opleiding moet agenten in staat stellen om de symptomen te herkennen en om adequaat te reageren. Onder meer de overlijdens van Jozef Chovanec en Jonathan Jacobs zijn mogelijk het gevolg van het niet adequaat reageren op EDS.

Campus Vesta – het opleidingscentrum voor politie, brandweer en dringende geneeskundige hulpverlening in de provincie Antwerpen – gaat politiemensen opleiden om EDS te herkennen en hoe ze daarmee moeten omgaan. “In januari 2010 overleed Jonathan Jacob in een politiecel in Mortsel, in februari 2018 stierf de 39-jarige Slovaak Jozef Chovanec na een politieoptreden op de luchthaven van Charleroi”, klinkt het in een persbericht.

Beide slachtoffers waren ten tijde van hun arrestatie in geëxciteerde toestand. “Ze vertoonden in elk geval wel meerdere kenmerken van deze aandoening”, zegt Raf Gabriëls, hoofdinspecteur en docent EDS op Campus Vesta. Want het is wel degelijk een ernstige aandoening. Bij EDS kan een persoon extreem opgewonden, agressief en/of verward overkomen. Doorgaans is deze persoon niet voor rede vatbaar. Daarnaast stijgt hun lichaamstemperatuur en hartritme naar gevaarlijke hoogtes. EDS kan zich voordoen bij chronisch druggebruik en psychiatrische patiënten, al zijn er ook gevallen bekend waar geen eenduidige verklaring voor is.

“Het is belangrijk dat politiemensen ook kunnen herkennen dat het niet gewoon gaat om een druggebruiker die raar doet. EDS is levensgevaarlijk, niet alleen voor de persoon zelf, maar vaak ook voor derden. ’s Nachts voor een auto springen, op de autosnelweg gaan wandelen, mensen in een drukke winkelstraat aanvallen, het kan allemaal bij EDS”, zegt Campus Vesta-docent Raf Gabriëls.

“Daarom moet de politie bij een vermoeden van EDS onmiddellijk versterking vragen van een tweede team om de betrokkene op een veilige manier in bedwang te kunnen houden én moet ze een MUG-arts oproepen om een kalmeringsmiddel te laten toedienen.”

De module kwam er op vraag van de FOD Binnenlandse Zaken. De FOD stelde een fiche op met richtlijnen: ‘Wat moet de politie in geval van EDS doen en wat zeker niet?’ Voorlopig wordt de verplichte module in de Antwerpse politieschool gegeven aan agenten die eerder al opleidingen kregen inzake geweldbeheersing. “Zij zullen worden opgeleid als trainers zodat zij onmiddellijk daarna in hun eigen politiezone alle andere collega’s kunnen opleiden. Alleen op die manier kunnen we beantwoorden aan de politieke vraag om op korte termijn de naar schatting 4.000 politiemensen uit onze provincie Antwerpen vertrouwd te maken met EDS.”

De theoretische module duurt vier uur. Campus Vesta laat weten nog te werken aan een meer praktijkgerichte module, die ook vier uur zal duren. “Als derde, afsluitende module wordt in een dagopleiding van 8 uur de politie-interventie bij een breder spectrum van psychomedische urgenties onder de loep genomen”, klinkt het nog.