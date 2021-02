Nederlandse politie zoekt nog altijd naar overblijfselen van vermoorde Ichelle (29)

De politie van Sluis (Zeeland) zoekt donderdag nog altijd voort naar overblijfselen van Ichelle van de Velde, een 29-jarige vrouw uit Oostburg die sinds midden december vermist was. Deze week bleek dat de jonge vrouw om het leven gebracht werd.

Er wordt nog altijd gezocht in het kanaal tussen Sluis en Cadzand-Bad. Dinsdag werd gemeld dat een duikteam en politiehonden haar lichaam daar hadden gevonden, maar nu meldt de politie dat het gevonden lichaam niet compleet was. Het ‘Landelijk Team Onderwaterzoekingen’ zoekt nu met twee boten opnieuw voort in het kanaal.

Vorige week werd een 44-jarige vrouw uit Aardenburg opgepakt als verdachte van de moord. Het gaat om een vrouw die een winkel heeft in Oostburg, in dezelfde straat als waar het slachtoffer een naaiatelier uitbaatte.

Ichelle van de Velde was al sinds 15 december vermist. Wanneer ze precies om het leven werd gebracht is nog niet duidelijk, al vermoeden de speurders wel dat haar lichaam “enkele weken” in het water heeft gelegen.