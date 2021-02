Buurtsuper.be wil geldautomaten ook in supermarkten laten plaatsen

Buurtsuper.be, de Unizo-organisatie van supermarkten en speciaalzaken, stelt voor om geldautomaten ook in supermarkten te plaatsen. De organisatie reageert daarmee op de resolutie van CD&V-Kamerleden Leen Dierick en Steven Matheï, die vinden dat elke gemeente in België minstens één bankautomaat moet tellen.

Meerdere buurtsupermarkten stelden tot voor kort een geldautomaat ter beschikking, maar werden op basis van een oude wetgeving opgedragen om die automaten te verwijderen. Die oude wetgeving beschouwde de verplaatsing van de kassa of kluis naar die automaat als ‘geldtransport’, dat niet zonder vergunning mag gebeuren.

Buurtsuper.be vraagt daarom de regering om die regelgeving te herbekijken. De organisatie is ervan overtuigd dat geldautomaten in winkels maatschappelijk gezien een oplossing bieden voor de minder mobiele bevolking, maar dat ze ook voor supermarkten positief kunnen zijn. “De zaakvoerder moet daardoor niet langer zelf het cash geld naar de dichtstbijzijnde bank brengen”, aldus de organisatie in een persbericht.

Het voorstel van Buurtsuper.be komt er na een resolutie van CD&V-Kamerleden Leen Dierick en Steven Matheï. Daarin wordt gepleit voor een voldoende spreiding van de bankautomaten, met minstens één per gemeente. De voorbije jaren verdwenen veel automaten uit het straatbeeld, en dat kan problematisch zijn voor mensen die niet overweg kunnen met digitaal bankieren.