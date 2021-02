De recordaankoop rendeert: hoe voormalige Buffalo Jonathan David na moeilijke start zijn draai vindt bij Lille

5 goals in de laatste 7 wedstrijden voor David. Het zijn cijfers die stilaan kunnen tellen. Maar het ging niet vanaf het begin van een leien dakje voor de Canadees. Afgelopen zomer verruilde David Gent voor Lille, maar zijn eerste maanden bij de Franse topclub verliepen niet van een leien dakje (David scoorde pas in zijn 14e wedstrijd). De laatste wedstrijden gaat het weer een pak beter. David nam 5 van de laatste 10 goals van Lille voor zijn rekening, en kan vanavond ook schitteren op het Europese toneel tegen Ajax.

Jonathan David liet in L’Équipe zijn licht schijnen op zijn matige start bij Lille. “Door het coronavirus werd de Jupiler Pro League stilgelegd in maart. Het was van toen geleden dat ik nog een wedstrijd ...