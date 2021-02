Ierse regering verscherpt reismaatregelen nu jongeren massaal “tandartsafspraken” boeken… op Tenerife

Het gaat plots erg slecht met de tanden van de jongeren in Ierland. En in eigen land is het onmogelijk om daar iets aan te doen. Hoe verklaar je anders dat de tandartspraktijken op de Canarische Eilanden – en dan vooral op Tenerife – plots overstelpt worden met vragen om een afspraak te maken? Of zou dat misschien iets te maken hebben met het verbod op niet-essentiële reizen dat momenteel wegens corona ook in Ierland geldt?

Tot voor kort kreeg Roberta Beccaris, die een tandartsenpraktijk heeft in het zuiden van Tenerife, eigenlijk nooit telefoontjes vanuit Ierland. Zeker niet van jonge Ieren. En nu tot wel zeven per dag. Allemaal om een afspraakje te maken voor een probleem aan hun tanden. Alleen niet zo erg, maar... de meesten van hen dagen nooit op. En veel andere tandartsen op Tenerife en de andere Canarische Eilanden blijken momenteel allemaal hetzelfde mee te maken.

Meer dan “een paar” gevallen

Wat is er aan de hand? Net als in ons land geldt in Ierland momenteel een verbod op niet-essentiële reizen. Al zijn er wel enkele uitzonderingen toegestaan als je kan aantonen dat je reist om professionele redenen, voor een dringend familiebezoek of om medische doeleinden.

Die laatste uitzondering wordt nu misbruikt door jonge Ieren. Ze maken eerst een afspraak, drukken het bewijs ervan af en tonen dat netjes bij de controle voor ze inchecken. Eens aangekomen op Tenerife is het zon, zee en strand.

Het gaat ook niet om “een paar” gevallen. Volgens de Ierse autoriteiten verwijst ruim een derde van iedereen die richting Tenerife reist, naar zijn of haar tandartsafspraak. En de vluchten van Air Lingus richting het vakantie-eiland zijn allemaal al volgeboekt tot midden maart.

Nieuwe maatregelen

Ingrijpen was dus nodig. Ondertussen weigeren de tandartspraktijken op de Canarische Eilanden alle aanvragen uit Ierland en is de Ierse regering van plan om de reisrestricties te verscherpen. Zo werkt het parlement aan een nieuwe wetgeving, waarbij iedereen die om medische redenen naar het buitenland gaat, een brief moet voorleggen van een in Ierland gevestigde (tand)arts die specifiek uitlegt waarom de betrokkene het land moet verlaten voor de ingreep. Daarnaast werd ook de boete voor reizen zonder geldige reden verhoogd van 500 naar 2.000 euro.