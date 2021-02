KV Mechelen (met Sandy Walsh in selectie) op zijn hoede voor de komst van AA Gent: “We gaan een goede dag moeten hebben”

Met een thuismatch tegen AA Gent opent KV Mechelen vrijdagavond (20.45 uur) de 27e speeldag in de Jupiler Pro League. Sandy Walsh is onzeker maar zit voorlopig wel in de selectie. Voor Van Damme (adductoren) en Shved (hamstring) komt Gent nog te vroeg. “Voor Sandy is het afwachten hoe hij morgen (vrijdag, red.) reageert”, vertelde Wouter Vrancken op zijn persbabbel.

Mét of zonder Walsh? Dat is de belangrijkste vraag die KV Mechelen bezighoudt in de aanloop naar het duel tegen de Buffalo’s. De rechtsback stapte woensdag van het trainingsveld nadat hij opnieuw last kreeg van de hamstring die hem begin februari al tien dagen van het veld hield. Zijn trainer is optimistisch dat Walsh alsnog fit geraakt voor morgenavond. “Vandaag heeft Walsh wel meegetraind. Hij kon ook gewoon kracht zetten. De hoop is er dat hij inzetbaar zal zijn. Alleen is het afwachten hoe hij reageert op de training van vandaag. Ik heb er vertrouwen in, maar je weet nooit”, aldus Vrancken.

Marian Shved traint individueel op het veld en hoopt volgend weekend op Oostende zijn rentree te maken. Voor Joachim Van Damme is het nog koffiedik kijken. “Jo gaat na het weekend opdrijven en kijken wat het geeft. Bij hem gaat het om een zeurende blessure die niet kan genezen zonder echt rust te nemen. Met ons drukke programma was dat onmogelijk. Het was iedere keer weer oplappen en recupereren maar nu is ook dat niet meer mogelijk. Het is afwachten hoe hij zich volgende week voelt.”

Foto: Isosport

“Gent heeft kwaliteit voor PO1”

Met AA Gent ontvangt KV een club die dit seizoen ver onder zijn waarde geklasseerd staat, maar die zijn playoff-ambities nog niet heeft opgeborgen. “Ze hebben kwaliteit genoeg om Play-Off 1 te spelen”, vindt Vrancken. “Daar moeten we zeker en vast klaar voor zijn. We moeten zorgen dat we hen zo weinig mogelijk in hun spel laten komen en tegelijk onze sterke punten proberen uitspelen. Maar het is evident dat we tegen dit AA Gent een goede dag moeten hebben.”

Met een overwinning kan KV (tijdelijk) oprukken naar de vijfde plaats. “Het is al knap dat we ons in deze positie hebben kunnen knokken. Het belangrijkste is dat we niet meer achterom moeten kijken. Maar het is positief dat we nu in een situatie zitten waarin we voor meer kunnen spelen dan alleen maar het behoud of een grijs seizoen.”