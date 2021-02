De kopzorgen van Zinédine Zidane: Real-trainer kan al 550 dagen lang zijn favoriete basiself niet opstellen

De blessurelijst bij Real Madrid is momenteel bijzonder lang. Onder andere Eden Hazard lag de voorbije weken opnieuw in de lappenmand. Tot frustratie van zijn trainer, Zinédine Zidane.

Dani Carvajal liep afgelopen weekend een spierblessure in de rechterdij. Volgens Spaanse media is hij mogelijk twee maanden buiten strijd. De Spaanse international vierde zo een rentree in mineur na bijna zes weken afwezigheid. Voor Carvajal is het al de vierde blessure dit seizoen.

Zidane heeft zo weer een optie minder voor de confrontatie met Atalanta Bergamo in de achtste finale van de Champions League later deze maand. De Franse trainer mist ook al Eden Hazard, Sergio Ramos, Eder Militao, Alvaro Odriozola, Rodrygo, Fede Valverde en Marcelo.

“Ik snap het niet, we hebben zoveel blessures en ik maak me zorgen”, zuchtte Zidane na het duel met Valencia. “Ik heb te doen met Carvajal, hij kreeg weer last van zijn oude blessure terwijl hij goed speelde. Hij is belangrijk voor ons.”

Dat alles heeft er voor gezorgd dat het Franse voetbalicoon er maar niet in slaagt om zijn favoriete en in zijn ogen beste elftal op de mat te toveren. Zijnde: Thibaut Courtois; Dani Carvajal, Sergio Ramos, Raphael Varane, Ferland Mendy; Luka Modric, Casemiro, Toni Kroos; Marco Asensio, Karim Benzema, Eden Hazard.

Sinds de start van vorig seizoen, 550 dagen geleden, gooide een of andere blessure roet in het eten bij De Koninklijke. In januari kwam Zidane er nog dichtbij met enkel Carvajal langs de zijlijn voor de wedstrijden tegen Osasuna en Bilbao.