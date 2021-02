AB InBev tekent voor grootste “groene krediet” ooit

Brouwer AB InBev heeft een kredietfaciliteit van 10,1 miljard Amerikaanse dollar (zo’n 8,3 miljard euro) afgesloten, zo maakte het bedrijf donderdag bekend. Het gaat om een zogenaamd groen krediet, dat gelinkt is aan een reeks duurzaamheidsdoelstellingen. Volgens AB InBev gaat het om het grootste groene krediet ooit en het eerste voor een beursgenoteerd bedrijf uit de sector. De nieuwe lening dient ter vervanging van een bestaande kredietfaciliteit van 9 miljard dollar.

Het groene krediet, met een looptijd van vijf jaar en eventueel verlengbaar voor twee jaar, stimuleert via een prijsmechanisme duurzame investeringen. Voor AB InBev betekent dat concreet een lager waterverbruik in zijn brouwerijen, meer gerecycleerde verpakkingen, het gebruik van 100 procent hernieuwbare energie en een daling van de CO2-uitstoot met 25 procent.

“We zijn enthousiast over de verdere integratie van de principes voor duurzame financiering in de kapitaalmarkten, en zijn verheugd over de mogelijkheid om deze praktijken dieper te verankeren in zowel onze financiële organisatie als de ruimere onderneming”, luidt het bij AB InBev.

“Het krediet is een belangrijke mijlpaal voor AB InBev en voor de drankensector in zijn geheel, want het laat een duidelijk ambitieniveau zien bij AB InBev”, zegt ING, dat samen met de bank Santander de kredietfaciliteit coördineerde.

De lening werd verstrekt door een consortium van 26 financiële instellingen.