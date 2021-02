Bart De Wever (N-VA) verdient pak minder per maand dan Paul Magnette (PS) en Georges-Louis Bouchez (MR): zo zit het met mandaten van politici en mandatarissen

Bart De Wever verdient per maand bruto ongeveer 15.500 euro. Dat is geen kattenpis, maar toch een stuk minder dan zijn Franstalige collega’s Paul Magnette (PS) en Georges-Louis Bouchez (MR). Dat hebben ze te danken aan de gulheid van hun partij. De Antwerpse schepen Koen Kennis (N-VA) is intussen zijn titel van mandatenkampioen kwijtgespeeld.