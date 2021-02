Politie gaat jagen op ‘patsers’ die Knokke-Heist onveilig maken met zware bolides: “We trekken nu eenmaal zo’n publiek”

Knokke-Heist - De lokale politie kreeg de afgelopen weken tientallen meldingen over ‘patsers’, bestuurders met zware bolides die veel te snel door de centrumstraten van Knokke-Heist scheuren en soms ook de nachtrust verstoren. De komende weken wordt nog meer gericht gecontroleerd, al zijn overtredingen moeilijk vast te stellen.

Zware wagens die met een knallende uitlaat en ronkende motor aan hoge snelheden door de shoppingstraten of woonwijken scheuren: ze zijn al wekenlang een vorm van ergernis bij inwoners van Knokke-Heist. De politie kreeg dan ook tientallen meldingen binnen van zogenaamde ‘patsers’.

“Ze verstoren de nachtrust of zorgen voor verkeersonveilige situaties”, legt korpschef Steve Desmet uit. “Het gaat om chauffeurs die willen tonen dat ze er zijn. In Knokke-Heist trek je nu eenmaal zo’n doelpubliek. Daarom zijn we een special project gestart om dergelijk rijgedrag aan te pakken. Want zo’n mensen zorgen voor heel wat overlast.”

De afgelopen dagen ging er nog een filmpje viraal van zo’n ‘patsergedrag’. De chauffeur rijdt met een knallende uitlaat door het centrum, terwijl hij keihard optrekt. Die video kwam ook bij de politie terecht.

GAS-boete maakt weinig indruk

Toch lijkt sanctioneren moeilijker dan het is: voor dergelijk rijgedrag bestaat niet echt een omschrijving in de wetgeving. “We kunnen een boete uitschrijven voor nachtlawaai, maar je moet al vaststellingen doen. En soms gebeurt een overtreding ook overdag. Het gaat om kapitaalkrachtig publiek: zo’n GAS-boete maakt doorgaans weinig indruk”, aldus Desmet.

Die boete kan nochtans oplopen tot 250 euro. Maar ook een snelheidsovertreding vastleggen, is niet makkelijk. “Soms trekken de chauffeurs maar een paar tientallen meters op. Of halen ze 100 kilometer per uur in een bebouwde kom. Heel onveilig, al kan je met het blote oog moeilijk bewijzen hoe hard de patser reed. Daar zijn al technische hulpmiddelen voor nodig.”

”Rust laten terugkeren”

De lokale politie overlegt momenteel met de federale overheid wat de mogelijkheden zijn. “We willen een breder kader om te kunnen sanctioneren zodat we efficiënt kunnen optreden. Dat is een moeilijke oefening, maar dat zijn we nu aan het uitwerken”, geeft Desmet aan.

“Dit wordt een prioriteit voor ons. We zijn het probleem momenteel volop in kaart aan het brengen. Met de drukkere zomermaanden op komst is het belangrijk dat we degelijk kunnen optreden, want dan zal het aantal overtredingen opnieuw groter worden. Eén ding is zeker: we willen de rust zo snel mogelijk laten terugkeren in Knokke-Heist.”