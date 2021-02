“Excuseer, kijkers. Dit is echt ongezien”: Franse tv-zender zet journaal stop door technische problemen

De uitzending van het journaal op Franse zender TF1 viel donderdagmiddag in het water omdat de zender kampte met te veel technische problemen. Normaal begint het nieuws stipt om 13 uur, maar nieuwsanker Marie-Sophie Lacarrau kon enkel melden dat de uitzending geannuleerd werd.

“Dit is uitzonderlijk en nooit gezien, maar we moeten de uitzending van 13 uur annuleren. We kunnen geen enkele reportage uitzenden omdat we met grote technische problemen kampen. Het spijt ons dan ook enorm”, verontschuldigde de journaliste zich.

De zender kon zich om 13.40 uur wel herpakken en zond alsnog zijn middagjournaal uit. “We hebben een aantal van onze functies kunnen herstellen. Een netwerkprobleem had onze redactie platgelegd”, klonk het.

Bij concurrent France 2 knipoogden ze naar het voorval. Nieuwsanker Julian Bugier sloot zijn nieuwsuitzending af door de “extra veel nieuwe kijkers” te verwelkomen.