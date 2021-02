Hans Bonte verzegelt vakantiewoning voor twee maanden na ‘grote braspartij met veel drank en drugs’

Vilvoorde - Nadat er opnieuw een lockdownfeest heeft plaatsgevonden in voormalig restaurant La Hacienda op de Koningslosesteenweg heeft burgemeester Hans Bonte (SP.A) beslist om de woning per direct twee maanden te verzegelen.

Op 20 december kwam La Hacienda, die nu als vakantiewoning fungeert, al in het nieuws door een trouwfeest met 53 personen (46 volwassenen en 7 kinderen). Enkele van de gasten kwamen uit het buitenland. Het feest werd stilgelegd zonder incidenten en er werden pv’s opgemaakt voor de aanwezige volwassenen.

Afgelopen weekend was het opnieuw prijs. Op zaterdag 13 februari werden de coronamaatregelen in en rond La Hacienda weeral geschonden: 28 personen verzamelden buiten zonder mondmasker én zonder voldoende afstand te bewaren en in de woning zelf vond duidelijk een lockdownfeest plaats met grote hoeveelheden drank.

Grote braspartij

Op basis van deze overtredingen werd beslist dat de vakantiewoning per direct wordt verzegeld voor twee maanden. “Het is compleet onbegrijpelijk dat de eigenaar deze vakantiewoning met zes slaapkamers verhuurt en toevertrouwt aan een groep van dertig personen”, zegt burgemeester Bonte. “Het aantal vastgestelde inbreuken op de coronamaatregelen is zo goed als ontelbaar: er was overduidelijk een grote braspartij met veel drank en drugs aan de gang. Dat La Hacienda twee keer op twee maand tijd gebruikt wordt voor de organisatie van een lockdownfeest toont aan dat de eigenaar geen controle heeft op zijn woning. Het doet me geen seconde twijfelen aan de noodzaak om daarom de vakantiewoning minstens voor twee maanden bestuurlijk te verzegelen.”