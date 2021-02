Besmettingscluster Ischgl toont aan: “8 maanden na besmetting nog immuun voor coronavirus”

Inwoners van het Oostenrijkse wintersportoord Ischgl die vorig jaar een besmetting met het coronavirus opliepen, hebben ook acht maanden later nog antilichamen. Dat blijkt donderdag uit een studie van de Medische Universiteit Innsbruck.

Het populaire Ischgl groeide vorig jaar uit tot een coronabrandhaard. Duizenden toeristen raakten er vermoedelijk besmet en namen het virus mee huiswaarts. In april konden onderzoekers reeds vaststellen dat 42,4 procent van de bevolking van het ski-oord antilichamen tegen het virus vertoonde.

Stabiele immuniteit

Uit een vervolgstudie uit november blijkt nu dat vrijwel alle deelnemers hun immuniteit zes maanden later nog niet kwijt waren. De concentratie van specifieke antilichamen daalde wel lichtjes van 51,4 procent in april naar 45,4 procent in november. “Bij bijna 90 procent van degenen die in april positief testten op antilichamen, konden ook in november antistoffen worden waargenomen”, schrijft viroloog Dorothee von Laer. “Ondanks een lichte daling van de concentratie antilichamen kunnen we dus spreken van een relatief stabiele immuniteit”, klinkt het.

De resultaten zouden ook deels kunnen verklaren waarom Ischgl amper getroffen werd door de tweede golf. Volgens von Laer zou een vaccinatiegraad van 40 tot 45 procent in combinatie met het dragen van een mondmasker en het respecteren van de afstandsregels er dus wel eens voor kunnen zorgen dat er sneller teruggekeerd kan worden naar de normaliteit. De antilichamen tegen het coronavirus blijken echter wel minder effectief tegen de nieuwe varianten die aan een opmars bezig zijn, al zouden ze wel een zwaarder ziektebeeld kunnen voorkomen.

Aan de studie participeerden 900 deelnemers, van wie 801 ook aan de eerste studie deelnamen.

