Sekswerkers dienen klacht in tegen huisbaas die woekerprijzen eist voor bouwvallige bordelen

Raamprostituees uit de Noordwijk in Sint-Joost hebben een klacht ingediend tegen hun huisbaas om de exuberante huurprijzen voor hun aftandse bordelen aan te klagen. Belangenvereniging Utsopi staat achter de sekswerkers, die door de coronamaatregelen al maanden geen euro verdienen en spreekt van een primeur.

Sinds het begin van de coronacrisis, nu bijna een jaar geleden, ligt de sekssector zo goed als plat. Het gros van de sekswerkers heeft geen wettelijk statuut en dus ook geen recht op enige tegemoetkomingen. Velen zijn aangewezen op financiële steun van sympathisanten en op voedselhulp om te overleven.

Dat de huisbaas, die eigenaar is van een groot aantal bordelen in de rosse buurten van Sint-Joost-ten-Node, naar de rechter is gestapt om achterstallige huurgelden op te eisen, is bij veel vrouwen de spreekwoordelijke druppel. “Daarom gaan ze nu zelf in de tegenaanval”, zegt Sonia Verstappen van Utsopi.

“De meisjes verdienen al maanden geen cent, maar moeten wel hoge huurprijzen betalen. Een beetje begrip was hier op zijn plaats geweest”, klinkt het.

Vervallen panden

“Zij die in de Noordwijk achter de ramen staan, behoren tot de meest kwetsbare groep in de sector. Ze verdienen maar 25 euro of minder per klant. Daartegenover staan huurprijzen van 1.000 euro of meer, soms zelfs tot 2.000 of 3.000 euro per maand. Daarvoor krijgen ze een gelijkvloers pand van niet meer dan 30 vierkante meter”, klinkt het bij Utsopi. Meestal in vervallen panden zonder enige hygiëne.

De sekswerkers beschuldigen de huiseigenaar van misbruik van hun kwetsbare situatie, met de bedoeling woekerwinsten te maken op de huur, en zijn naar de rechter gestapt.

Volgens belangenorganisatie Utsopi en hun advocaat meester Laurent Levi is de klacht die de meisjes hebben ingediend alvast “een primeur”.

Represailles

“Meestal kunnen of durven ze niet voor hun rechten opkomen omdat ze geen papieren hebben. Maar vooral ook omdat ze bang zijn voor represailles.” In het verleden zijn al vaker meisjes zwaar fysiek aangepakt omdat ze niet in de pas liepen. Anderen werden uit hun bordeel gezet, zodat ze noodgedwongen op straat klanten moeten zoeken.

Nu twee meisjes de stap hebben gezet, hebben verschillende andere prostituees zich al bij hun actie aangesloten.

De Brusselse prostituees vragen al langer hulp aan de overheid omdat ze zich in de steek gelaten voelen.