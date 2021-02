Nederlands parlement steunt spoedwet avondklok

De Tweede Kamer, het “lagerhuis” van het Nederlandse parlement, steunt de spoedwet die de avondklok een nieuwe juridische basis moet geven. Een ruime meerderheid schaart zich achter de demissionaire regering, zo werd donderdag duidelijk tijdens een ingelast debat. Maar de regering “moet niet weer nat gaan”, waarschuwde Attje Kuiken van de sociaaldemocratische PvdA.

De voorzieningenrechter zette dinsdag een streep door de wet die de regering gebruikt voor de instelling van de avondklok. Na het vonnis kwam minister Ferd Grapperhaus van Justitie met een spoedwet. Die bouwt de avondklok in in de al bestaande coronawetgeving. “Daarmee is de wet weer thuis waar die hoort”, zei Chris van Dam van het christendemocratische CDA.

Ook de seniorenpartij 50PLUS en de socialistische partij SP scharen zich achter het wetsvoorstel. “Het geeft wel het gevoel dat we de scherven van het kabinet bij elkaar moeten ruimen”, is het oordeel van Maarten Hijink (SP). Met het “juridische geklungel” heeft de regering volgens hem “veel vertrouwen en krediet” in de samenleving verspeeld.

Geert Wilders van de extreemrechtse PVV haalde hard uit naar de regeerploeg van premier Mark Rutte. Het oordeel van de rechter is een “totale afgang” voor die regering, meent Wilders.

Andere mogelijkheden?

Kees van der Staaij van de oerconservatieve SGP, die ook tegen de avondklok stemde en al eerder vraagtekens zette bij de juridische grondslag van de omstreden maatregel, blijft twijfels houden bij de proportionaliteit van de avondklok. “Zijn er niet minder vergaande mogelijkheden onbenut gebleven?”

Hij kan zich wel vinden in de nieuwe route die Grapperhaus nu kiest voor de avondklok. Van der Staaij noemde dat de “koninklijke weg”.

De partijen blijven met vragen zitten over de proportionaliteit en effect van de avondklok. Volgende week dinsdag is er een nieuw weegmoment. Dan beslist de regering of de avondklok voortduurt tot en met 2 maart. Dan moet wel duidelijk worden gemaakt dat de maatregel nog nodig is, aldus Stieneke van der Graaf van de sociaal-christelijke ChristenUnie. “Het sein staat op oranje.”

Met de steun van SP, PvdA, GroenLinks en 50PLUS en coalitiepartijen VVD, CDA, het linksliberale D66 en ChristenUnie, heeft de regering in de Eerste Kamer (“senaat”) ook een ruime meerderheid. De senatoren debatteren vrijdag over de spoedwet.