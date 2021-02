Democraten ontvouwen Bidens immigratieplan: regularisatie 11 miljoen immigranten op tafel

Het wetsvoorstel van Amerikaans president Joe Biden over immigratie wordt donderdag officieel ingediend in het Amerikaanse Congres. Dat hebben verschillende hoge bronnen binnen het Witte Huis bevestigd. Het plan is een stijlbreuk met de repressieve aanpak van Bidens voorganger Donald Trump en wil 11 miljoen illegale immigranten regulariseren.

“Het is een engagement dat de president is aangegaan sinds zijn eerste dag in het Witte Huis. Het is zijn visie om recht te trekken wat fout is in het immigratiesysteem”, verklaarde een hoge regeringsbron aan journalisten.

De belangrijkste peiler in het wetsvoorstel is het creëren van een pad naar Amerikaans staatsburgerschap voor elf miljoen personen die zich momenteel nog in de illegaliteit bevinden. Daarnaast biedt het een uitweg voor zogenaamde Dreamers, zo’n circa 700.000 jongvolwassenen die als jonge kinderen illegaal de VS binnenkwamen. Voormalig Amerikaans president Barack Obama had het DACA-programma gecreëerd om hen te beschermen tegen deportatie, maar Trump schafte de regeling in 2017 af waardoor er een periode van onzekerheid aanbrak. Biden wil hen nu een permanente verblijfsstatus geven, net als personen met een tijdelijke verblijfsstatus die afkomstig zijn uit landen die getroffen werden door natuurrampen of conflicten, en landarbeiders die kunnen bewijzen dat ze in de Verenigde Staten werken.

Biden heeft zich vanaf zijn eerste dag in het Witte Huis fel afgezet tegen de maatregelen die Donald Trump had afgekondigd om de immigratie aan banden te leggen. Zo ging het inreisverbod voor mensen uit een aantal moslimlanden op de schop en zullen vanaf deze week immigranten ook niet langer in Mexico moeten wachten op de goedkeuring van hun dossier.

Of Bidens wetsvoorstel groen licht zal krijgen van het Congres is hoogst onzeker. De Democraten hebben de meerderheid in het Huis, maar in de Senaat zijn tien Republikeinen nodig om het voorstel goedgekeurd te krijgen. Tot nog toe leken de Republikeinen niet echt happig. Senator Marco Rubio omschreef het voorstel als “algemene amnestie”, terwijl Trump-criticus Mitt Romney tweette dat “Amerikaanse werknemers beschermd moeten worden”.

Twee Democraten, Linda Sanchez en Bob Menendez - beiden zelf kinderen van immigranten -, krijgen donderdag de eer om de wet te introduceren in respectievelijk de Senaat en het Huis van Afgevaardigden.