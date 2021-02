Seven minutes of terror . Zeven minuten van doodsangst. Dat voorziet het Amerikaanse ruimteprogramma NASA donderdagavond om 21.55 uur. Dan wordt de landing van de Mars-robot Perseverance ingezet. NASA kan er alleen maar naar kijken, niet op ingrijpen. En ja, het kan heel erg fout gaan.

Of het nu fout of goed gaat, NASA en de wereld zullen het pas zeven minuten later weten. Want zo lang duurt het eer de beelden de 56 miljoen kilometer tussen Mars en de aarde hebben afgelegd. Zeven bange ...