Ondanks corona scoorden studenten KU Leuven even goed op examens

Ondanks de coronamaatregelen liggen de examenresultaten van de KU Leuven in lijn met de voorgaande jaren. Dat laat de universiteit donderdag weten. De generatiestudenten, studenten die zich voor het eerst hebben ingeschreven voor een hogere opleiding, doen het zelfs iets beter.

In januari legden 44.552 studenten meer dan 202.000 examens af aan de KU Leuven. Maar liefst 95 procent van die examens kon fysiek op de campus georganiseerd worden. De examens die toch online zijn doorgegaan, waren veelal mondelinge openboektoetsen. Uit de resultaten blijkt nu dat de studenten het toch even goed gedaan hebben als andere academiejaren, ondanks de moeilijkere omstandigheden van de laatste maanden.

“Ik ben bijzonder trots op onze studenten”, reageert rector Luc Sels. “Het zijn moeilijke tijden, zeker voor jongeren. Dat velen van hen er toch in slagen om de discipline en focus te vinden die nodig zijn voor deze examenperiode is indrukwekkend.”

Hoopvol

Ook specifiek voor de generatiestudenten stemmen de resultaten optimistisch. Twee procent meer studenten behaalden een voldoende op al hun vakken. “We zijn extra aandachtig voor de generatiestudenten”, zegt vicerector onderwijsbeleid Tine Baelmans. “De overstap naar het hoger onderwijs is een heel boeiende, maar ook intense periode in het leven van een jongvolwassene. Dat ook deze groep het relatief goed doet, stemt ons hoopvol.”

LEES OOK. Er zal nog nooit zo weinig gebrost worden: waarom studenten zo blij zijn dat ze terug naar de campus mogen (+)

Deze week kondigde Vlaams minister voor Onderwijs Ben Weyts (N-VA) aan dat, als de huidige evolutie van de pandemie zich doorzet, hogescholen en universiteiten vanaf 15 maart weer meer contactonderwijs kunnen organiseren. Het streefdoel is om studenten twee halve dagen of één volledige dag les per week te geven op de campus. Eerder pleitte rector Sels daar ook al voor.