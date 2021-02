Op zoek naar ‘patient zero’: hoe Brussel alles uit de kast haalde om Braziliaanse coronavariant op te sporen

Brussel -

In ons land zijn al minstens zes gevallen vastgesteld met de Braziliaanse coronavariant. Drie van de zes bevestigde gevallen zijn gelinkt aan Brussel. “Het is al stresserend geweest”, zegt Inge Neven, hoofd van de Brusselse Gezondheidsinspectie. “Maar we hebben wel erg goed werk geleverd.” Want: door snel tot actie over te gaan, is wellicht patient zero getraceerd.