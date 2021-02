Duizenden schildpadden mogen opwarmen in congrescentrum

Foto: via REUTERS

Het winterweer in de Amerikaanse staat Texas heeft een grootscheepse reddingsactie voor duizenden zeeschildpadden op gang gebracht. In South Padre Island in het zuiden van Texas zijn de voorbije dagen ruim 4.000 zeeschildpadden uit het koude water van de Golf van Mexico gered en naar een congrescentrum gebracht om er op te warmen.

De organisatie Sea Turtle Inc, die zich in de regio om de bescherming van zeeschildpadden bekommert, nam het initiatief voor de reddingsactie. De dieren werden op plastic zeil in zalen en gangen van het congrescentrum gezet.

Foto: AP

Sanjuana Zavala van Sea Turtle Inc zei donderdag dat de schildpadden in een soort van verstijving verkeerden waarin ze zich niet bewegen totdat ze opgewarmd zijn. Die toestand duurt verscheidene dagen. “Nu moeten we enkel afwachten.”

Aanvankelijk werden de geredde schildpadden in plonsbaden voor kinderen gezet, maar de dieren waren zo talrijk dat de kinderbaden niet volstonden. Zodra de temperatuur van het zeewater weer boven de 12 graden Celsius stijgt, kunnen de dieren naar de oceaan teruggebracht worden. De geredde zeeschildpadden wegen tot 180 kilo.