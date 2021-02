Hein Vanhaezebrouck ziet Gentse ziekenboeg leegstromen: “Ik kan nu ook al eens vier of vijf wissels doorvoeren”

Gent - Hein Vanhaezebrouck is een tevreden man, want er zouden binnenkort wel eens positieve selectieproblemen gemeld kunnen worden in de Ghelamco Arena. Zo zou naast Vadis Odjidja en Tarik Tissoudali warempel ook Giorgi Chakvetadze stilaan opnieuw in aanmerking komen voor het grote werk: “Voor hem persoonlijk is die match bij de beloften wel goed, zeker door de twijfel over die blessure”, aldus de Gentse coach die wel man en paard noemt. “Men overdrijft nogal in de manier waarop men hem omringt. Ja, dat komt vooral van zijn entourage.”

Toch beseft HVH dat zijn team dit seizoen al net te vaak in eigen voet schoot: “Als je ziet waar we allemaal punten te grabbel hebben gegooid”, zucht Vanhaezebrouck die dan ook wel streng en rechtvaardig analyseert: “Begin nu ook wel niet over die match tegen Eupen want we moeten vooral naar onszelf kijken. We zijn ondertussen toch hopelijk ook net iets efficiënter geworden.”

“Eén van de redenen waarom we in mijn periode niet meer punten halen, is toch dat we het in de laatste 25 meter niet beter deden. Naast Vadis heb je nu met Tissoudali nog iemand die perfect weet waar te lopen en het verschil kan maken. Het is nog even afwachten of zij in Mechelen al kunnen starten. De bedoeling is om hen er ook bij te houden, zodat we niemand zien uitvallen in die eindsprint die voor ons belangrijk zal zijn.”

Maar zoals eerder vermeld: de Gentse ziekenboeg blijft tot nader order nog flink gevuld. Maar er gloort stilaan licht en de Gentse trainer hoopt dan ook dat met de terugkeer van jongens zoals De Bruyn, Plastun en Chakvetadze zijn team over nog meer troeven kan beschikken. Reken daar dan ook nog eens een topfitte Vadis en Tissoudali bij en je beseft: de plekjes in de Gentse wedstrijdselecties worden heel duur.

Over Chakvetadze kwam er enkele dagen geleden positief nieuws: de 21-jarige Georgiër mocht na maanden blessureleed 45 minuten aantreden bij de Gentse beloften: “Het is nog maar het begin”, tempert HVH de verwachtingen. “Hij was heel lang out en dat maakt toch ook wel een heel groot verschil voor een speler. Voorlopig heeft hij nog geen negatieve reactie na die eerste partij en we hopen hem dit seizoen dan ook nog in actie te zien.”

Maar toch ziet Vanhaezebrouck behalve een flinke portie pech nog een andere oorzaak voor die resem blessures bij de dribbelvaardige Georgische international: “Voor hem persoonlijk is die match bij de beloften wel goed, zeker door de twijfel over die blessure. Je had ook veel te veel commotie: men overdrijft nogal in de manier waarop men hem omringt. Men trekt alles en iedereen in twijfel, daar hebben we toch wel orde op zaken gezet. Ja, dat komt vooral van zijn entourage.”

“My name is Karma”

“Het gaat in het algemeen eigenlijk bij alle jongens die geblesseerd uitvielen, vlotter dan eerst verwacht”, aldus nog een tevreden HVH. “Misschien is iedereen binnen 2 à 3 weken fit. Je praat daar beter niet te veel over of je hoort plots: ‘My name is karma’. Plastun zou normaal maandag ook met de beloften spelen maar hij heeft nog teveel last van irritatie aan de knie. De Bruyn kreeg groen licht en traint volop mee met ons: inclusief duels en wedstrijdvormen. Dat is heel goed nieuws voor die jongen want hij is het langst van allemaal out. We zijn dan ook verheugd om hem opnieuw bezig te zien.”

“Ik heb liever te veel dan te weinig spelers”, blijkt Vanhaezebrouck dan toch niet te zweren bij een maximale spelersgroep van 25 à 28 spelers. “Weet je, offensief misten we de voorbije maanden toch wat teveel kansen, het was vooral kijken naar Roman Yaremchuk, nu wordt er ook door anderen gescoord. Ik kan nu ook al eens vaker vier of vijf wissels doorvoeren. Omdat je weet dat je kwaliteit op de bank hebt zitten. Maar op training is dat zeker geen probleem, mijn staf is ruim genoeg voor dat op te vangen.”

Ondertussen loopt ook Roman Bezus nog steeds rond in Gent. De enigmatische Oekraïense middenvelder leek eind januari op weg naar Cyprus of Turkije maar verkoos uiteindelijk toch een verlengd verblijf in de Ghelamco Arena: “Voor alle duidelijkheid: Bezus wilde zelf vertrekken want die mocht eigenlijk niet weg. Hij was vragende partij. En wij hebben ons dan open gesteld voor zijn verzoek. Maar als hij daar dan uiteindelijk niet op ingaat en aangeeft dat hij zich wil focussen op AA Gent, is dat prima.”